К 75-летию Бухараева в Казани покажут фильм о его жене – поэтессе Григорьевой

Афиша фильма предоставлена Лидией Григорьевой.

В день 75-летия со дня рождения поэта Равиля Бухараева (1951–2012), 18 октября, в столице Татарстана покажут документальный фильм о его супруге – поэтессе Лидии Григорьевой.

Картина режиссера Марии Брегман «Лидия Григорьева. Все равно я буду жить» год назад получила приз на фестивале SIIFFA в Лондоне, а теперь прошла (в номинации «Документальный фильм») в финал международного кинофестиваля «Крылатый Барс», который пройдет в Казани в субботу и воскресенье, 17 и 18 октября.

Съемки фильма «Лидия Григорьева. Все равно я буду жить» были приурочены к 80-летию поэтессы. В картине использованы уникальные фотографии из личного архива писательницы, включая редкие снимки ее детства на Крайнем Севере, оттепельные кадры, семейные фото.

Авторы сценария – Мария Брегман и Юлия Тулегенова – раскрывают образ поэтессы через детали ее жизни и творчества. В фильме звучат стихи Григорьевой в авторском исполнении и в исполнении заслуженного артиста России Никона Жилы. Музыку к картине создали лауреаты международных премий Федор Степанов и Дмитрий Лазарев, а также Михаил Балабан и Никанор Абелардо.

Звучат в фильме и письма супруга Лидии Григорьевой Равиля Бухараева. Они становятся лейтмотивом, показывая, как история любви оказывается способной преодолеть время и утрату.

В первый день фестиваля «Крылатый Барс» с 10 до 22 часов будет организован онлайн-показ фильмов, прошедших в финал, а во второй день с 12 до 17 часов некоторые картины будут показаны в казанском кинотеатре «Синема 5». Победителей кинофорума объявят в понедельник, 19 октября.

Трейлер фильма предоставлен Лидией Григорьевой.