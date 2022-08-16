В Казани открылась выставка в честь 65-летия присвоения Героя СССР летчику Девятаеву

Летная кожаная куртка, купленная Девятаевым еще до войны в Румынии, его планшет в кожаной обложке, фуражка, речной капитанский китель тех лет, когда уже после войны летчик стал капитаном речного флота Казани – все это, а также модели самолетов, за штурвалом которых Михаил Девятаев выполнял летные задачи, экспонаты новой выставки в Казанском Кремле. Проект «Жизнь как подвиг» в музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов рассказывает биографию летчика-героя, раскрывая его характер как обычного человека. Экспозицию приурочили к юбилею присвоения участнику войны звания Героя Советского Союза – 15 августа этому событию 65 лет.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Михаил Девятаев почти босым пришел в Казань чтобы поступать в училище… И вся его жизнь – это преодоление, достижение своих целей. Это пример для подражания, уверенности, силы воли. Неспроста именно он совершил этот подвиг – это действительно то, что называют “видеть цель, не замечать препятствий”», – сказал заведующий музеем-мемориалом Александр Александров.

Будущий летчик с позывным «мордвин» Михаил Девятаев, напомним, родился в селе Торбеево на территории нынешней Мордовии и был тринадцатым из четырнадцати детей в семье. Летом 1944 года он попал в немецкий концлагерь, а в феврале 1945 бежал с несколькими сотоварищами, угнав немецкий самолет Heinkel. До этого Девятаеву никогда не доводилось управлять такими машинами, он летал на принципиально иных воздушных судах. После войны Девятаев жил в Казани, с 1957 года был капитаном речного флота. На выставке можно увидеть макеты самолетов, которыми он управлял, – американский Airacobra и немецкий Heinkel, Як-1, И-16, У-2 (их специально для выставки изготовил Дом занимательной науки и техники), а также морские узлы как отражение речной, уже послевоенной части его жизни.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На выставке присутствовал сын летчика Александр Девятаев, а также внуки и правнуки – около десяти потомков. Благодаря личному недавнему знакомству заведующего музеем-мемориалом с Александром Девятаевым выставка «Жизнь как подвиг» появилась в графике выставочной площадки – сын знаменитого отца создал Фонд Девятаева и в перспективе продумывает несколько проектов, посвященных как авиации, так и речному флоту Казани.

«Задача нашего фонда – рассказывать о жизни нашей страны через жизнь отца. Казань – фантастический город. Развивалась авиационная промышленность, одновременно нужны были летчики – и это сделали в Казани. В войну отцу пришлось летать почти 1,5 года на У-2, после тяжелого ранения, когда он не мог летать на самолетах Як. Но ведь эти самолеты, почти 10 тысяч, были сделаны у нас, на той самой территории, где возник вертолетный завод – гордость наша с вами. К сожалению, в Казани нет памяти реальной ни про Осоавиахим, ни про У-2 (есть музей, посвященный У-2, но он на территории Казанского вертолетного завода – туда мы, конечно, не попадем, только по специальному разрешению). Надо иметь мемориал, где бы мы об этом могли рассказать. Конечно, мы могли бы рассказать, что делала Казань во время войны, как работали госпитали, как отца подняли на ноги, когда ему запретили летать навсегда. Конечно, нет ничего о концлагерях… Есть возможность рассказать о лагерях летчиков. Хотим это делать. Надеюсь, нас поддержат не только инициативные люди. Этот мемориал должен быть простым. Фонд памяти Михаила Девятаева теперь объединяет людей, которые хотят это делать, будут это делать вместе с молодым поколением, и, конечно, расскажем и о речном флоте (о речниках тоже нет никакого музея)», – сказал сын героя Александр Девятаев.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Выставка «Жизнь как подвиг» в Музее-мемориале Великой Отечественной войны будет работать до 13 ноября. Увидеть ее можно в том числе и по Пушкинской карте.