К 400-летию Набережных Челнов выпущена памятная почтовая марка

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Почта России выпустила памятную почтовую марку, приуроченную к 400-летию со дня основания Набережных Челнов. Марка посвящена юбилею города и отражает его историческое и современное развитие.

На марке изображены герб Набережных Челнов, монумент «Родина-мать», современный бизнес-центр, а также панорама города на фоне реки Камы.

Номинал марки составляет 50 рублей. Тираж – 58,5 тыс. экземпляров.

Марки поступят в почтовые отделения Набережных Челнов с 1 февраля. Они предназначены как для почтового обращения, так и для коллекционирования.