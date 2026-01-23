К 400-летию Набережных Челнов выпущена памятная почтовая марка
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
Почта России выпустила памятную почтовую марку, приуроченную к 400-летию со дня основания Набережных Челнов. Марка посвящена юбилею города и отражает его историческое и современное развитие.
На марке изображены герб Набережных Челнов, монумент «Родина-мать», современный бизнес-центр, а также панорама города на фоне реки Камы.
Номинал марки составляет 50 рублей. Тираж – 58,5 тыс. экземпляров.
Марки поступят в почтовые отделения Набережных Челнов с 1 февраля. Они предназначены как для почтового обращения, так и для коллекционирования.