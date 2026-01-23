news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 16:14

К 400-летию Набережных Челнов выпущена памятная почтовая марка

Читайте нас в
Телеграм
К 400-летию Набережных Челнов выпущена памятная почтовая марка
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Почта России выпустила памятную почтовую марку, приуроченную к 400-летию со дня основания Набережных Челнов. Марка посвящена юбилею города и отражает его историческое и современное развитие.

На марке изображены герб Набережных Челнов, монумент «Родина-мать», современный бизнес-центр, а также панорама города на фоне реки Камы.

Номинал марки составляет 50 рублей. Тираж – 58,5 тыс. экземпляров.

Марки поступят в почтовые отделения Набережных Челнов с 1 февраля. Они предназначены как для почтового обращения, так и для коллекционирования.

#почтовая марка
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

22 января 2026