К 400-летию Челнов и 50-летию выпуска первого «КАМАЗа» написали симфонию

Молодой композитор из Казани Елена Анисимова написала симфонию «Яр Чаллы», посвященную 400-летию Набережных Челнов и 50-летию выпуска первого грузовика «КАМАЗ». Премьера произведения состоится в Набережночелнинской филармонии, пишет газета «Вести КАМАЗа».

Заказал написание симфонии оркестр национальных инструментов Набережночелнинской филармонии. В феврале этого года коллектив оркестра получил первые ноты и приступил к репетициям. Произведение отражает историю и современность Автограда, его связь с КАМАЗом и имеет хорошие шансы стать узнаваемым культурным символом, отметила заместитель директора Набережночелнинской филармонии Раиля Тулупова.

«Хотя симфония – крупное многочастное оркестровое произведение, ошибочно полагать, что этот жанр сложен для восприятия и не подходит простому слушателю. Мы уверены, что „Яр Чаллы“ найдёт отклик в сердцах широкой аудитории. Особенно мы надеемся, что симфония привлечёт молодежь, ведь она написана молодым автором для молодого коллектива оркестра», – пояснила Тулупова.

По словам замдиректора филармонии, продолжительность симфонии – 30 минут, она состоит из четырёх частей. Первая часть посвящена истории становления Челнов, вторая – периоду Великой Отечественной войны, третья –КАМАЗу, а четвертая – современности (она носит название «Навстречу новому дню»).

В первых двух частях композитор использовала народные мотивы, которые хорошо ложатся на слух и легко запоминаются. А при создании третьей части автор вдохновлялась кинохроникой автогиганта и кадрами гонок команды «КАМАЗ-мастер». При ее прослушивании перед глазами возникает образы мощного грузовика, обширных заводских территорий, главного сборочного конвейера, поделилась впечатлениями Тулупова.

Премьерное исполнение полной версии симфонии «Яр Чаллы» состоится уже завтра, 23 апреля, в Органном зале. В концерте также примут участие стипендиаты фонда «Новые имена» и известные музыканты – уроженцы Челнов. Первыми слушателями станут работники КАМАЗа.

«„Яр Чаллы“ – это не разовое сочинение, которое исполнят, а затем уберут в стол. Симфония войдет в постоянный репертуар филармонии, в планах гастроли в Казани и Москве. Будьте уверены, она станет визитной карточкой города и окажется интересна как челнинцам, так и гостям, только начинающим знакомство с Автоградом», – заключила Раиля Тулупова.