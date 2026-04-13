К 40-летию катастрофы на ЧАЭС на 65 площадках в Татарстане высадят сосны и березы

Специальный экологический проект, приуроченный к 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, будет запущен в Татарстане. Для увековечивания подвига ликвидаторов последствий техногенной катастрофы на 65 площадках по всей республике будут созданы памятные зеленые насаждения, сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Отдельного упоминания заслуживает специальный проект, приуроченный к скорбной дате – 40-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Для увековечивания подвига ликвидаторов последствий этой техногенной трагедии подготовлены 65 площадок в различных муниципальных районах республики, где будут созданы памятные зеленые насаждения», – рассказал Кузюров.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ, посадки зеленых насаждений будут организованы не только весной, но и осенью.

«Будут высажены сосны, дубы, рябины, ясени, ели, березы, каштаны, сирени, липы и яблони», – сообщили в пресс-службе.