К 25 сентября в Нижнекамске начнется подача тепла в жилые дома

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Отопление в квартиры жителей Нижнекамска начнет поступать к 25 сентября, сообщает издание «НТР24» со ссылкой на руководителя исполкома НМР Романа Булатова.

Напомним, что отопительный сезон в городе уже стартовал, первым делом тепло подается в социальные учреждения такие, как больницы, школы и детские сады. По данным специалистов, весь процесс подачи тепла займет около 14 дней.

Стоит также брать в расчет возможность аварий при пуске тепла, которые могут произойти из-за износа сетей (70%). «На моей практике такого не было, чтобы мы запустились без дефектов», – высказался гендиректор ОАО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Ильдар Нуртдинов.