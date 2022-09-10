К 25-летию возрождения Свияжского монастыря вышла книга с воспоминаниями Шаймиева

На днях в Татарстане вышла книга, посвященная 25-летию возрождения Свияжского монастыря, которая объединила в себе 25 личных историй тех, кто участвовал в воссоздании обители. В том числе в книге содержатся воспоминания первых насельников и настоятелей монастыря, а также первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, рассказал наместник Свияжского монастыря, игумен Симеон.

Каждый из 25 рассказов сопровождается богатыми фотоматериалами, архивными материалами, посвященными годам возрождения монастыря, отметил игумен. «Это неформальная книга, она не просто о проделанной работе по возрождению, а о жизни людей. И причем мы собрали свидетельства, воспоминания первых насельников обители, первого и второго настоятеля монастыря, Минтимера Шаймиева, который предоставил свои воспоминания о том, как он реализовывал идею возрождения Свияжска», – рассказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Говоря о восстановлении уникальных фресок и благоустройстве здания монастыря, игумен отметил, что сейчас эта задача «уже перевыполнена» благодаря фонду «Возрождение», созданному по инициативе Шаймиева. «Мы сейчас видим не просто ухоженность, а прекрасный, возрожденный древний монастырь, который не случайно привлекает большое количество людей со всей страны, потому что это действительно жемчужина Татарстана и всей России», – сказал он.