К 2030 году время ожидания соцуслуг в России сократится до нескольких минут

Уже к 2030 году в России будет создан единый стандарт социальной помощи. Услуги будут доступны через МФЦ либо портал госуслуг, также планируется сократить время их получения. Об этом на совещании по реализации и результатам инициатив социально-экономического развития рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что под стандарт будут подведены все виды услуг: федеральные, региональные и муниципальные, «чтобы получить их можно было без бумажной волокиты — через многофункциональные центры или портал госуслуг».

Мишустин подчеркнул, что время на их предоставление необходимо сократить не до нескольких дней, а до нескольких минут.