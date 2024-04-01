К 2030 году в России появятся не менее 100 технопарков для малого и среднего бизнеса

К 2030 году в России появится не менее ста пром- и технопарков, где смогут разместиться субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить в 2025 – 2030 годах создание к 2030 году дополнительно не менее 100 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность в области национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки», – сказано в документе.

На эти цели в отчетный период планируется выделить 30 млрд рублей из федерального бюджета. Главе государства должны представить первый доклад до 1 декабря 2024-го и далее один раз в полгода.