К 2030 году «Нижнекамскнефтехим» увеличит объем производства на 1 млн тонн

Объем производства на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР) к 2030 году увеличится с 2,6 до 3,6 млн тонн. Налоговые отчисления в бюджет вырастут в полтора раза. Такой прогноз озвучили на общем собрании акционеров предприятия.

Объем выпуска продукции увеличится за счет новых инвестиционных проектов. В конце 2024 года на предприятии завершили строительство олефинового комплекса ЭП-600 мощностью 600 тыс. тонн этилена. Помимо этого, в 2025 году планируется запуск первого в России производства гексена на 50 тыс. тонн. В 2028 году на предприятии завершат строительство установок по производству этилбензола, стирола и полистирола для конечного производства 250 тыс. полистирола в год.

«Компания СИБУР реализует в Татарстане крупнейшее расширение мощностей крупнотоннажной химии в европейской части России со времен СССР. Объем инвестиций в Волжский нефтехимический кластер составляет порядка 500 млрд руб. К 2030 году налоговые отчисления дополнительно увеличатся в полтора раза», – отметил заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

Вице-премьер отметил, что инвестиции СИБУРа в собственные предприятия проявляются в росте темпов переработки. В Татарстане в 2024 году переработали 40% полимеров, производимых холдингом на территории республики. Объем перечисляемых «Нижнекамскнефтехимом» налогов в бюджет республики вырос на 38% до 12,2 млрд руб., сообщил Коробченко.

Сумма инвестиций в развитие предприятия «Нижнекамскнефтехим» за последние три года выросла втрое и составила 150 млрд руб. Производственные мощности выросли на 10%. Так, в декабре 2023 года на заводе модернизировали производство галобутиловых каучуков. Это позволило увеличить выпуск продукции со 150 тыс. тонн до 200 тыс тонн.