К 2030 году налоговые отчисления НКНХ в бюджет Татарстана вырастут в полтора раза

К 2030 году налоговые отчисления «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) в бюджет Татарстана увеличатся на 50%. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Марат Фаляхов на общем собрании акционеров.

С момента интеграции в СИБУР, с 2022 по 2024 годы налоговые поступления в бюджет республики выросли почти на 50% по сравнению с периодом 2018–2020 годов. Производительность труда на предприятии выросла почти в два раза.

Увеличиваются и другие экономические показатели. За последние три года EBITDA НКНХ (прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) выросла на 10%. Ожидается, что к 2030 году EBITDA увеличится еще на 60%, а производственные объемы НКНХ вырастут на 1 млн тонн.

Этот рост был обеспечен благодаря масштабной инвестиционной программе СИБУРа и инициативам по улучшению эффективности. В декабре 2024 года на «Нижнекамскнефтехиме» было завершено строительство олефинового комплекса ЭП-600, реализованного силами СИБУРа без привлечения лицензиаров и поставщиков оборудования. В этом году планируется запуск в России единственного производства гексена, используемого в производстве премиального полиэтилена. В 2028 году завершится проект по строительству «стирольной цепочки», а также будет запущено производство премиального металлоценового полиэтилена мощностью 300 тыс. тонн в год.