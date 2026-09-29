К 2030 году доля пожилых людей в Татарстане достигнет 30%

Каждый четвертый житель республики относится к старшему поколению. К 2030 году, согласно демографическим прогнозам, эта доля вырастет до 30%. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила первый заместитель министра здравоохранения РТ Елена Демьянова.

Самыми «молодыми» по составу населения остаются Казань, Нижнекамск, Набережные Челны и Альметьевск, а самыми «возрастными» – сельские Ютазинский, Пестречинский и Заинский районы.

Пожилые пациенты обратились в поликлиники 5,9 млн раз. В дневных стационарах пролечились 108 тысяч человек старшего возраста – почти половина от общего числа. В круглосуточных стационарах помощь получили 240 тысяч пожилых пациентов. Кроме того, бригады скорой помощи выезжали к возрастным больным 305 тысяч раз.

С учетом особенностей лечения пожилых в республике работает гериатрическая служба: 56 кабинетов, которые приняли более 18 тысяч человек, и 205 коек, где прошли лечение 3,8 тысячи пациентов.

«Пожилым людям надо в иных дозах назначать лекарственные препараты, следить за полипрагмазией – когда несколько, достаточно большое количество лекарственных препаратов назначается одному пациенту. При этом пациент часто имеет от двух до пяти хронических заболеваний одновременно», – пояснила замминистра.