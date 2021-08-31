К 2030 году Башкирия намерена нарастить жилищное строительство до 4 млн кв. метров в год

Башкортостан к 2030 году планирует выйти на строительство 4 млн кв. метров жилья в год. Об этом завил глава Правительства республики Андрей Назаров, передает ИА «Башинформ».

На прошедшем сегодня заседании участники рассмотрели ход жилищного строительства и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Заместитель Премьер-министра РБ Раиф Абдрахимов доложил, что по итогам семи месяцев текущего года в республике введено 1 млн 473 тыс. кв. метров жилья. Согласно прогнозам, до конца года ввод жилья в целом по Башкирии составит 2 млн 460 тыс. кв. метров.

На заседании также был обнародован план по досрочной реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Национальный проект «Жилье и городская среда», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году после прихода пандемии коронавируса, вызвавшего экономический кризис, их цели были переформулированы.