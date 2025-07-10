К 2027 году в России создадут единый цифровой словарный фонд русского языка

Кабинет министров РФ утвердил стратегию цифрового развития в сфере науки и высшего образования, согласно которой к 2027 году будет сформирован и введён в работу национальный словарный фонд. Проект предполагает объединение 33 нормативных словарей русского языка в единую цифровую систему, сообщает ТАСС.

Согласно плану, уже к концу 2025 года фонд будет технически готов к наполнению и включит первые 7 словарей. Полное комплектование 33 словарями запланировано к 2027 году.

Цифровой лингвистический ресурс предоставит широкий спектр информации: от правил написания слов до их фонетических характеристик, вариантов ударения и грамматических свойств. Также пользователи смогут получить данные о значениях слов и их изменениях со временем, об особенностях сочетаемости, синонимах, антонимах, омонимах и паронимах. В системе будет доступен и разбор устойчивых выражений.