К 2027 году КАМАЗ хочет выпускать вдвое больше автобусов и электробусов — 3 тыс. в год

К 2027 году КАМАЗ планирует нарастить пассажирской техники почти вдвое до 3 тыс. единиц в год. Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

«Сегодня производительность цеха сборки автобусов – около 1600 автобусов и электробусов в год… В перспективе, к 2027 году, планируется довести производственные мощности до 3000 единиц техники в год», – говорится в статье.

Цеху сборки автобусов № 23 НЕФАЗа, где трудятся свыше 700 человек, 1 марта исполнилось 25 лет. С 2001 по 2025 год в автобусном производстве было выпущено 23290 автобусов и 2462 электробуса. Всего в цехе собирают около 15 моделей пассажирской техники.