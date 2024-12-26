Центры психологической помощи появятся в каждом районе Татарстана

К 2027-2028 году центры психолого-педагогической помощи появятся в каждом районном центре Татарстана. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«К 2027-2028 годам центры психолого-педагогической помощи появятся в каждом районном центре Татарстана. Мы должны обеспечить наших молодых людей возможностью получить высокого уровня квалифицированную психологическую помощь. Это и индивидуальные консультации, и групповые тренинги, и стратегические сессии по развитию коллектива, команды и личности», - отметил министр.

С каждым годом в Татарстане растет количество обращений в центры психолого-педагогической помощи примерно на 15%, особенное внимание уделяется детям участников специальной военной операции, пояснил он.