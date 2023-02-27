Глава Сахалинской области заявил о планах потеснить Японию и КНР на дальневосточном рынке

Реализация проекта по переработке газового конденсата на Сахалине позволит уменьшить затраты на топливо и даст России конкурентное преимущество по отношению к Японии и Китаю в сфере транспортных перевозок. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Мы на базе нашего аэропорта сделаем большие, серьезные транспортные перевозки, и появится еще один вид бизнеса серьезного. То есть мы заберем рынок перевозок, на себя сильно подтянем», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Лимаренко отметил, что создание глубоководного порта для переработки нефти в Корсаковском порту даст новый виток развития для региона и сделает логистический бизнес одним из главных направлений для развития Сахалинской области «наряду с нефтью и газом».

«Я вам докладывал, когда был ВЭФ, о том, что мы хотим забрать бизнес из Пусана. Там фактически везут рыбу в Корею, в Пусан, идут обслуживаться в Пусан наши корабли, а у нас сахалинский флот – самый крупный на Дальнем Востоке и весь уходит в Корею. Мы бы в Корсаковском порту все это организовали», – объяснил губернатор региона.

Он попросил российского лидера поддержать этот проект. По словам Лимаренко, в ближайшие два года на него понадобится выделить 6,5 млрд рублей, но такая сравнительно небольная сумма поможет решить очень важную государственную задачу.