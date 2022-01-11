К 2025 году в 52 городах РФ планируют создать культурно-историческую инфраструктуру

С помощью федеральных средств к 2025 году в 52 городах России может появиться единое привлекательное культурно-историческое пространство, сообщает пресс-служба Кабмина.

С 2022 года все регионы смогут получать субсидии на проекты по созданию привлекательной туристической среды в центрах исторических городов с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн человек.

Также населенный пункт должен иметь площадь до 100 га.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» правила предоставления господдержки утвердил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что все претенденты должны подготовить проекты туристического пространства в центре города, которое будет включать исторические достопримечательности, пешеходные зоны, различные ярмарки, фотозоны, смотровые площадки, а также иметь современную систему навигации и инфраструктуру для людей с инвалидностью.

Победителей конкурса на получение субсидий определит Ростуризм. Средний размер финансирования на каждый проект составит около 250 млн рублей.