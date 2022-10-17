К 2025 году рубль может ослабнуть до 72,2 за доллар

К 2025 году рубль по отношению к доллару может ослабнуть до 72,2. Таковы ожидания Минэкономразвития России при подготовке прогноза социально-экономического развития страны, передает ТАСС.

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«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году», — рассказала министр экономического развития Максим Решетников на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, реальный эффективный курс рубля при этом будет оставаться стабильным — на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы.

Отмечается, снижению давления на курс будут способствовать сокращение притока иностранной валюты по счету текущих операций, диверсификация валютной структуры и постепенная переориентация потоков капитала.