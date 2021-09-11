К 2024 году количество школьников в Челнах увеличится до 77 тыс.

С каждым годом в Набережных Челнах отмечается увеличение числа школьников. По прогнозам, к 2024 году в образовательных учреждениях города будут обучаться 77 тыс. детей, сообщают «Челнинские известия».

В настоящее время в школах Автограда занимаются 68,3 тыс. человек, рассказал на круглом столе «Система профориентации и подготовки кадров» замруководителя исполкома Рамиль Халимов.

По его словам, в 2030 году в девятые классы пойдут 8,7 тыс. человек, что значительно увеличит конкуренцию за бюджетные места в СПО.

«На сегодняшний день 57% из них [девятиклассников] покидают школу. А количество бюджетных мест в учреждениях СПО города в этом году было менее 2 тыс.», — отмечается в издании.