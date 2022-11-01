К 2023 году в Ново-Савиновском районе Казани откроется школа на 1224 места

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В следующем учебном году в Ново-Савиновском районе Казани откроется новая школа на 1224 места. Для детей оборудуют бассейны и спортивные залы, а также актовый зал более чем на 500 мест, что сопоставимо с концертным залом КЦ «Сайдаш», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Площадь трехэтажного здания составит 24,5 тыс. кв.м. Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы, уже готов монолитный каркас здания и завершается кладка кирпича. Работы выполнены на треть.

В Казани ежегодно отмечается увеличение количества учеников, отметил мэр города Ильсур Метшин, который оценил ход строительства школы. «Если в этом году за парты сели 166 тысяч ребят, то в следующем их число увеличится еще на 10 тысяч детей. Это радует, но в то же время накладывает на нас ответственность за строительство школ в новых микрорайонах», – добавил Метшин.

В новой школе создается доступная среда для обучения маломобильных детей. Так, по проекту входные группы оборудуют пандусами, в здании предусмотрены лифты, а на всех этажах запроектированы туалеты для детей с особенностями здоровья.

В Казани за последние 5 лет построено 17 школ и дополнительных пристроев. Несмотря на это, расположенные по соседству со строящимся учебным заведением школы переполнены в среднем в 1,5 раза. Поэтому еще одна школа крайне необходима, подчеркнул Метшин. По его словам, она снимет нагрузку с имеющихся школ, а также примет новых жителей этого микрорайона – в ближайшие несколько лет здесь будут построены дома на 2,2 тыс. квартир.

Всего в Казани сегодня работают 200 школ, в том числе 169 муниципальных, в них обучаются 166 тыс. 235 учеников.

Школа строится по национальному проекту «Образование». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.