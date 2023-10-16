К 150-летию казанской оперы ТАГТОиБ поставит «Грека Зорбу» на музыку Микиса Теодоракиса

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля балетом «Грек Зорба» и другими спецпроектами готовится отпраздновать в 2024 году 150-летие казанской оперы. Об этом рассказали журналистам заместитель директора ТАГТОиБ Юрий Ларионов и руководитель литературной части театра Жанна Мельникова.

Первый спектакль, достоверно известно, состоялся в городской тогда опере Казани 26 августа 1874 года. Это была опера «Жизнь за царя» на музыку Глинки, известная в советское время как «Иван Сусанин». Новую постановку, классику ХХ века «Грек Зорба» – балет на музыку Микиса Теодоракиса, автора в том числе известной на весь мир мелодии «Сиртаки» – театр имени Мусы Джалиля также планирует представить в августе-сентябре.

«К 150-летию казанской оперы готовится одна балетная премьера, планируются еще спецпроекты. Мы так думаем, что кульминация их придется на август-сентябрь следующего года. Планируется постановка балета «Грек Зорба» в хореографии Лорки Мясина – это зарубежная постановка ХХ века. Это тот сегмент, который меньше представлен в репертуаре нашего театра, потому что у нас классический репертуар. Но в ХХ веке тоже были свои находки в области хореографии», – подчеркнула Мельникова.

Юрий Ларионов напомнил, что отец Лорки Мясина, итальянского хореографа с русскими корнями и испанским именем, Леонид Мясин работал с Дягилевым, ставя в начале ХХ века знаменитые «Русские сезоны».

Балет «Грек Зорба» появился в 1988 году в театре «Арена ди Верона», Италия. Первым исполнил партию Зорбы танцовщик Владимир Васильев (с которым, напомним, дружен Татарский театр оперы и балета).

До одноименного балета, отметим, на весь мир в 1964 году прогремел фильм «Грек Зорба». С того момента мелодия «Сиртаки» стала символом Греции, ее туристическим гимном. Роман же Никоса Казандзакиса, ставший основой для фильма и балета, был написан в 1943 году. Произведение рассказывает о том, как на Крит приезжает отпрыск англи­чан-колонизаторов, чтобы вступить в наследственное владение землей, где знакомится с бедным крестьянином Зорбой.

Греческий композитор Микис Теодоракис, автор музыки к балету «Грек Зорба», скончался в 2021 году в возрасте 96 лет.