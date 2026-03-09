news_header_top
Культура 9 марта 2026 09:50

К 140-летию Тукая Национальный музей РТ представит малоизвестную симфонию «Кырлай»

Национальный музей РТ расскажет о поэтической симфонии «Кырлай», написанной Назибом Жигановым, к одной из годовщин рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом в первом русскоязычном интервью рассказал новый директор музея Айрат Файзрахманов в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Это малоизвестное произведение, на котором мы хотим акцентировать внимание в год юбилея Тукая», – сказал Файзрахманов.

В этом году, напомним, отмечается 140-летие Тукая. Поэт родился 26 апреля 1886 года.

#Национальный музей РТ #Габдулла Тукай #назиб жиганов #юбилей
