К 125-летию Баки Урманче впервые будут показаны рукописи художника из архива его потомков

В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ», в честь 125-летия известнейшего татарского художника Баки Урманче завтра, 23 февраля, в 10.00 пройдет творческая встреча. Впервые на мероприятии будут показаны рукописи Урманче из архива его потомков — письма видным деятелям культуры и искусства СССР, материалы по этимологии татарского языка, черновики поэтических произведений.

Участниками встречи станут искусствоведы, поэты, филологи, художники, в том числе знавшие Баки Урманче лично. В частности, уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе музея, это будут заслуженный деятель искусств РТ, искусствовед и поэт Розалинда Шагеева, народная артистка России, заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР Лима Кустабаева, художник-каллиграф, народный художник РТ Надзор Наккаш, заслуженный художник РФ, лауреат премий имени Урманче, Фешина, Чувства и Тукая Григорий Эйдинов.

«Во встрече также примут участие актеры Татарского ТЮЗа. Ходе Яруллина и Ильфат Гибадуллин прочтут стихи Баки Урманче. Оперная студия Казанской консерватории даст небольшой концерт, приуроченный к юбилею художника», — рассказали в пресс-службе.

Вход на встречу бесплатный, обращает внимание Музей ИЗО РТ, филиалом которого является галерея «Хазинэ». Возрастной ценз мероприятия — 0+.