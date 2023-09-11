К 12 годам приговорили татарстанца, который на протяжении пяти лет насиловал падчерицу

Жителя Татарстана приговорили к 12 годам колонии, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2016-го по 2021 год мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал действия сексуально характера в отношении малолетней падчерицы 2008 года рождения.

В результате жителя Верхнеуслонского района приговорили к колонии по статье действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.