news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 11 сентября 2023 15:52

К 12 годам приговорили татарстанца, который на протяжении пяти лет насиловал падчерицу

Скопировать ссылку

Жителя Татарстана приговорили к 12 годам колонии, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 2016-го по 2021 год мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал действия сексуально характера в отношении малолетней падчерицы 2008 года рождения.

В результате жителя Верхнеуслонского района приговорили к колонии по статье действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.

#следком рт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное