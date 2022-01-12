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Ру Тат
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Религия
12 января 2022  13:52
Егор Никитин

К 1100-летию принятия ислама в РТ выпустят казанский Коран с дизайнерским шрифтом

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В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в Татарстане выпустят обновленный казанский Коран на основе дизайнерского шрифта «Казан басма». Об этом на заседании профильного оргкомитета сообщил глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«В рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией ДУМ РТ издаст новый казанский Коран на основе специально разработанного дизайнерского шрифта „Казан басма“. Этот татарский национальный шрифт разрабатывался весь 2021 год. Он создан на основе подлинного, аутентичного типографского оттиска и дает широкие технические возможности для современного книгопечатания», — рассказал Камиль хазрат.

Он добавил, что обновленное издание Корана будет соответствовать всем общепринятым мировым стандартам.

#1100-летие принятия ислама #Дум РТ #казанский коран #камиль хазрат самигуллин
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