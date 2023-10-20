К 104-летию Мустая Карима в Казани возложили цветы к памятнику народного поэта

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К 104-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима в Казани прошла литературно-музыкальная встреча, участниками которой стали учащиеся школ, литераторы, артисты и представители общественности. Были возложены цветы к памятнику Мустаю Кариму.

Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин в своем выступлении отметил важность сохранения памяти выдающихся личностей, внесших значимый вклад в культуру.

«Почитать память наших выдающихся личностей — это знак уважения, и одна из главных наших задач. Сегодня мы собрались у этого прекрасного памятника. Мы ежегодно приходим сюда, вспоминаем великого писателя и поэта Мустая Карима, который внес неоценимый вклад в развитие башкирской и татарской литературы», – подчеркнул Дамир Натфуллин.

Начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов напомнил, что творчество Мустая Карима всегда актуально.

«Здесь много молодежи, и этот радует. Потому что творчество Мустая Карима актуально и сегодня. Он ветеран Великой Отечественной войны, из связиста стал военным корреспондентом. Он действительно был тем, кто объединял народы. Я всех вас призываю изучать его наследие», – сказал Абзалов.

Друг Мустая Карима, народный поэт Татарстана Ренат Харис напомнил, что Казань была любимым городом Мустая Карима.

«Произведения Мустая Карима, как птицы, разлетелись по всем уголкам мира. Его знают везде. Он и сам много ездил, видел много городов, стран, но одним из самых любимых его городов была Казань. Казань он воспринимал как молитву. Здесь у него было много друзей. Каждый раз мы посещали могилы его друзей. Думаю, и в следующем году мы будем праздновать его день рождения, потому что это особый литературный, политический, нравственный, эстетический праздник», – рассказал Ренат Харис.

На встрече поэты прочитали свои стихи, посвященные Мустаю Кариму, прозвучали отрывки из его произведений. Заслуженный артист РТ Рустам Асаев исполнил песню на слова Мустая Карима. Выступили участники башкирского фольклорного театра «Ак тирәк». Народный писатель РТ Марсель Галиев прочитал свое стихотворение «Малеевка таңы» (“Рассвет в Малеевке”), в котором он описал впечатления от первой встречи с Мустаем Каримом.

«Мустай ага был человеком по-настоящему великим, истинным интеллигентом. Каждый, кто хоть раз видел его и разговаривал с ним, проникался чувством симпатии к нему. Я до сих пор помню его улыбку. Такая искренняя, светлая улыбка встречается редко. Когда он улыбался, казалось, что улыбается весь мир. Впервые я его увидел в 1979 году в творческом доме Малеевка. Вечером он зашел ко мне с золотистым башкирским медом и индийским чаем. До двух часов ночи мы с ним пили чай и говорили. Утром смотрю из окна — Мустай ага уже на ногах, гуляет в саду. Я был поражен и написал стихотворение», – поделился воспоминаниями Марсель Галиев.

Мустай Карим – башкирский и татарский писатель, поэт, драматург. Народный писатель Башкортостана. Лауреат премии имени Салавата Юлаева.

Родился 20 октября 1919 года в деревне Кляшево Чишминского района Башкортостана в крестьянской семье.

В 1941 году окончил факультет языка и литературы Башкирского государственного университета. После окончания вуза был призван в армию и направлен в училище связи. В мае 1942 года ушел на фронт, был начальником связи артдивизиона. Был тяжело ранен, около полугода провел в госпиталях. Вернулся на передовую в качестве военного корреспондента. Был корреспондентом русской газеты «За честь родины» и татарской национальной газеты «Совет сугышчысы» (татарская редакция газеты Советский воин).

Автор стихотворных сборников «Кара сулар», «Кайту», «Европа-Азия», «Заманалар», повестей «Безнең өйнең яме», «Өстаган», «Озын-озак балачак», пьес «Айгөл иле», «Кыз урлау», «Ай тотылган төндә» и других. Изданы более 100 сборников стихов и прозы, более 10 пьес. Произведения Мустая Карима переведены на несколько десятков языков.

Умер 21 сентября 2005 года в Уфе. Похоронен на мусульманском кладбище города Уфы.