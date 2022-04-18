К 100-летнему юбилею ФСО «Динамо» в Казани пройдут Всероссийские «Динамовские игры»

Сегодня исполняется 99 лет ОГО ФСО «Динамо». В следующем году, в честь векового юбилея спортобщества, в Казани запланировано проведение Всероссийских «Динамовских игр». На них в столицу Татарстана приедут представители более чем 80 регионов страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

«В 2023 году в Казани запланировано проведение «Динамовских игр». Они пройдут по девяти видам спорта: стрельба из автомата, пистолета, служебное двоеборье, кросс, плавание, самбо, боевое самбо, волейбол и минифутбол. Планируется, что в соревнованиях поучаствуют до трех тысяч человек», – отметил спикер.

Турнир пройдет с 19 по 23 июня. Церемония открытия предварительно запланирована в казанском «Центре волейбола», а закрытия в KazanExpo, при этом проживать спортсмены будут в Деревне Универсиады.

«“Динамо” Татарстана – один из лидеров спортобщества в стране, как и в плане по организации деятельности. Исходя из этого было предложение провести турнир именно в Казани. Это огромная, трудная работа, но это и очень почетно», – добавил Гайсин.

Он поздравил всех динамовцев с 99-летием спортивного общества и пожелал, чтобы «Динамо» еще много лет приобщало людей к спорту.

Сейчас спортобщество выполняет очень важные социальные функции, среди которых забота о сиротах, турниры для ветеранов и многое другое. Таким мнением на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась заслуженный тренер России, координатор региональных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова.

«Для меня “Динамо” – это социальные гарантии семьям погибших военнослужащих и сотрудников МВД, ветераны. Кроме того, сейчас все детские дома находятся под патронажем спортобщества. Отмечу «динановские» елки, фонд «Динамо – детям России». Сегодня также актуально “Динамо – детям Донбасса и Мариуполя”. В структуре спортобщества работает огромное количество детских спортивных школ, кроме того, мы помогаем заниматься спортом детям-инвалидам», – поделилась спикер.

Отдельно она остановилась на вкладе ФСО «Динамо» в синхронное плавание. Вся федерация этого вида спорта в Татарстане состоит из представителей общества, а прославленная спортсменка Светлана Ромашина занимает пост вице-президента.

По словам Павловой, она уже 20 лет состоит в ФСО «Динамо». За это время она стала заслуженным тренером России, депутатом Госдумы РФ от РТ. Она поблагодарила спортобщество за поддержку на протяжении всего этого времени и поздравила с праздником.

За почти вековую историю «Динамо» воспитало множество олимпийских призеров и чемпионов. Одним из них стал пловец, призер игр в Токио Александр Красных.

Спортсмен подчеркнул, что для него – большая честь быть частью истории «Динамо» и поздравил общество с 99 днем рождения.

«Как спортсмен хочу отметить, что “Динамо” оказывает большую поддержку российскому спорту. Большая часть сборной России по плаванию – представители “Динамо”. Хочу лично поблагодарить спортивное общество за ту неоценимую поддержку, которую они оказывают и мне», – поделился Красных.

Своими воспоминаниями о начале своего пути в «Динамо» рассказал председатель Совета ветеранов общества Александр Плюшкин. Он уже более 60 лет связан с «Динамо» и в свое время выиграл много наград.

«Я очень горжусь, что моя жизнь связана с “Динамо”. Еще мальчишкой, когда я играл в футбол на улице, против меня играл мальчик в форме “Динамо” с вертикальным ромбиком на груди. Буква “Д” с эмблемы сразу запала мне в сердце. Потом я начинал в “Спартаке” и с завистью смотрел на динамовцев, которые носили бело-голубую форму», – заявил ветеран.

Затем его призвали в армию, и он попал во внутренние войска. Так он и попал в «Динамо», связав со спортобществом всю свою жизнь.

«Я всегда выделял наших спортсменов и тренеров, которые аккуратно одеты, отличное поведение. Всегда было приятно смотреть на тех, кто представляет “Динамо”», – заключил Плюшкин.

ОГО ФСО «Динамо» было основано 18 апреля 1923 года по инициативе заместителя начальника политсекретариата Павла Уральца и группы военнослужащих штаба войск ГПУ Московского округа.

Изначально предлагались разные варианты названия Вымпел, Вперед, Стрела, наконец пришли к емкому слову «Динамо» от греческого «Сила». В последствии писатель Максим Горький охарактеризовал это название, ставшее девизом «Динамо» – сила в движении».

В 1926 году появилась знаменитая динамовская эмблема – белый ромб, в которой заключена литера «Д», утверждены образец флага Общества «Динамо» и бело-синяя форма спортсменов с эмблемой общества.

За выдающиеся успехи в развитии спорта в 1937 году обществу «Динамо» была присуждена высшая награда СССР – орден Ленина.