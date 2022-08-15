К столетию татарстанского кинематографа будет выпущена карта кинолокаций

На базе ГБУК «Татаркино» будет создана карта Татарстана, на которую будут нанесены кинолокации. Об этом «Татар-информу» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Для нанесения на карту выберут локации, наиболее благоприятные для съемок фильмов. Предполагается, что это облегчит поиски местностей определенных типов, подскажет, где какие достопримечательности расположены, и тем самым привлечет к Татарстану внимание кинематографистов из других регионов.

«Этот проект пока в процессе формирования. Мы подали заявку в Фонд культурных инициатив, но она была отклонена. Пока мы не имеем средств, чтобы реализовать ее должным образом. Но на сайте „Татаркино” мы в любом случае аккумулируем всю информацию», — рассказала Айтуганова.

Кроме того, в проект войдет вся информация о татарстанских актерах и о фирмах, которые могут предоставить необходимое оборудование, а также другие сведения о киноресурсах республики.

В пресс-службе «Татаркино» подчеркнули, что на реализацию амбициозного проекта потребуется время. Планируется, что свои наработки широкой общественности организация сможет представить к столетию татарстанского кинематографа. В дальнейшем ресурс будет пополняться.