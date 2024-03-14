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К 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией телебашню Казани украсит подсветка
На казанской телебашне по случаю 10-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией будет транслироваться праздничный сценарий. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Увидеть архитектурно-художественную подсветку можно будет с 18 и до 23 часов 18 марта. На медиаэкране появится триколор и бегущая строка «Крым – это Россия!».
Напомним, договор о вхождении республики и Севастополя в состав нашей страны был подписан 18 марта 2014 года.
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