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Общество 14 марта 2024 16:53

К 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией телебашню Казани украсит подсветка

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На казанской телебашне по случаю 10-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией будет транслироваться праздничный сценарий. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Увидеть архитектурно-художественную подсветку можно будет с 18 и до 23 часов 18 марта. На медиаэкране появится триколор и бегущая строка «Крым – это Россия!».

Напомним, договор о вхождении республики и Севастополя в состав нашей страны был подписан 18 марта 2014 года.

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