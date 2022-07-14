К 1 сентября в семи школах Челнов отремонтируют пищеблоки за 103 млн рублей

В образовательных учреждениях Набережных Челнов начата подготовка к новому учебному году. За счет средств республиканского бюджета в семи школах ведется ремонт пищеблоков, который включает обновление зала приема пищи, ремонт самих пищеблоков и – частично – установку нового высокотехнологического оборудования. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник Управления образования Рустем Хузин.

«Общая сумма ремонта по пищеблокам составляет более 103 млн рублей. Все ремонтные работы — на ежедневном контроле. Работы проводятся в срок. В августе все виды работ должны быть завершены», — отметил спикер.

Также для подготовки к новому учебному году из муниципального бюджета Автограда выделено более 200 млн рублей на проведение текущих ремонтов в образовательных учреждениях. Так, на проведение аварийного ремонта и строительства выделено более 135 млн рублей: это 120 видов работ в 200 детских садах и 82 вида — в школах. В эту сумму включено обновление систем теплоснабжения, кровли и другие работы.

Для обеспечения безопасности в детсадах и школах в 2022 году за счет муниципального бюджета запланированы работы на сумму более 70 млн рублей. «Это замена ограждений, установка дополнительных видеокамер, установка электронных замков, видеодомофонов на калитках школ и детских садов», — пояснил спикер.

С 1 по 13 августа начнется приемка общеобразовательных учреждений, с 15 по 26 августа — дошкольных учреждений.

В настоящее время сформированы составы городских комиссий, в которые включены специалисты Управления образования, информационно-методического центра, здравоохранения, профсоюзных организаций, педагоги.