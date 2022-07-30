К 1 сентября в Татарстане построят восемь школ на 7,2 тыс. мест

В Татарстане по федеральным и республиканским программам сейчас в РТ строятся 13 школ мощностью 10 тыс. 283 места. К первому сентября планируется завершить строительство 8 школ на 7 тыс. 203 места, еще три школы на 355 мест планируется завершить до конца года. Все учебные заведения должны быть готовы принять учащихся, подчеркнул Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Помимо строительства новых объектов, продолжается их ремонт. Так, к новому учебному году в должны завершиться ремонтные работы в 118 зданиях школ, из них в 66 – по федеральной программе. В шести организациях среднего профессионального образования работы организованы по программе капитального ремонта ресурсных центров.

Обращаясь к директорам школ и детсадов, Минниханов поручил строго контролировать ход ремонтных и строительных работ, сообщает пресс-служба Президента РТ. «Мы должны защищать интересы заказчика. Наш заказчик – это образовательные учреждения», – подчеркнул он.

Всего в этом году в республике будут работать 1 тыс. 413 общеобразовательных организаций и 98 организаций среднего профессионального образования.