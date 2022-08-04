К новому учебному году в Татарстане откроются 9 новых школ

К 1 сентября в Татарстане откроются девять новых школ на 7,3 тыс. мест. Они примут учащихся в Набережных Челнах, Альметьевске, Сабах, Зеленодольске и Кукморе. Еще по две школы достроят в Нижнекамске и на Высокой Горе, сообщила сегодня в Общественной приемной «Единой России» в Казани депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

«В этом году 1413 образовательных учреждения и 98 организаций среднего профессионального образования 1 сентября распахнут свои двери для школьников всех возрастов. Ежегодно благодаря Президенту РТ школы не только улучшают свое состояние, но в республике появляются новые образовательные учреждения», – добавила Ларионова.

По ее словам, до начала учебного года в Мамадышском и Тукаевском районах появятся еще три образовательных учреждения на 340 мест в Мамадышском и Тукаевском районах.