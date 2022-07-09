К 1 сентября в Елабуге капитально отремонтируют школу с бассейном

К новому учебному году в Елабуге капитально отремонтируют школу№8 на пр.Мира. Это единственный объект в городе, который вошел в программу капитального ремонта образовательных учреждений. На обновление здания из республиканского и муниципального бюджетов направлено 77 млн рублей.

«Капремонта здесь не было ни разу с момента открытия школы. В настоящее время продолжается ремонт мягкой кровли, замена оконных блоков и санузлов», — сообщила «Татар-информу» начальник пресс-службы района Екатерина Сайбель.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

На сегодняшний день замена окон выполнена на 30%, кровля площадью 4565 квадратных метров — на 50%, санузлы — 60%. Техническим заказчиком выступает ГКУ «ГИСУ РТ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пять пищеблоков за 27,7 млн рублей отремонтируют в Елабужском районе к началу нового года.