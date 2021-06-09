К 1 сентября число школьных ресторанов в Казани возрастет почти вдвое

К началу нового учебного года в Казани количество школьных ресторанов увеличится практически вдвое: вместо 66 их станет 112, сообщается на официальном портале мэрии. Обновленные точки питания будут оборудованы эргономичной мебелью, современными элементами декора и новейшим кухонным оборудованием.

«В этом году количество посадочных мест в школьных столовых возрастет на 2730, в том числе за счет ремонта – на 1750 мест и благодаря открытию новых школ в жилых комплексах "Салават купере" и "Арт-сити" – на 980 мест, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин. – Также будет отремонтирована столовая в гимназии №175».

Директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Петр Королев пояснил, что на ремонт 43 школьных столовых в этом году в Казани выделено 297,4 млн рублей. При этом возможность расширения обеденной зоны имеется в 12 образовательных учреждениях города. «Залы расширяются посредством внутренней перепланировки с подключением смежных кабинетов, – рассказал Королев. – Общая площадь присоединенных помещений в школах составит почти 250 квадратных метров».