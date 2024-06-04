К 1 июля в Казани благоустроят сквер на ул. Коротченко

К 1 июля в Казани до конца благоустроят сквер на ул. Коротченко. Сейчас работы уже на финальной стадии: уложена новая тротуарная плитка на площади 1041 «квадрат», также там стоят 23 кресла и 9 высоких столиков. Напомним, данный парк находится между ЦУМом и вокзалом.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани, рабочие стремились сохранить «зеленый уголок». Именно поэтому спилили только аварийные деревья в сквере, большую часть лишь обрезали. Также было посажено 16 новых деревьев и 687 кустарников (калина Бульденеж, сирень, спирея японская), посеян газон на 1729 кв. метрах и организован автополив. Для лучшего роста зелени использовали древесную щепу.

Для безопасности гуляющих и отдыхающих в сквере установили камеры наблюдения и световые фонари. В ближайшие недели там появится недостающие светильники, 4 бетонные скамейки, 10 урн и 6 парковочных столбиков.

фото: комитет внешнего благоустройства Казани