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К 1 июля в Казани благоустроят сквер на ул. Коротченко
К 1 июля в Казани до конца благоустроят сквер на ул. Коротченко. Сейчас работы уже на финальной стадии: уложена новая тротуарная плитка на площади 1041 «квадрат», также там стоят 23 кресла и 9 высоких столиков. Напомним, данный парк находится между ЦУМом и вокзалом.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани, рабочие стремились сохранить «зеленый уголок». Именно поэтому спилили только аварийные деревья в сквере, большую часть лишь обрезали. Также было посажено 16 новых деревьев и 687 кустарников (калина Бульденеж, сирень, спирея японская), посеян газон на 1729 кв. метрах и организован автополив. Для лучшего роста зелени использовали древесную щепу.
Для безопасности гуляющих и отдыхающих в сквере установили камеры наблюдения и световые фонари. В ближайшие недели там появится недостающие светильники, 4 бетонные скамейки, 10 урн и 6 парковочных столбиков.
фото: комитет внешнего благоустройства Казани
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