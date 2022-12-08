К 1 августа 2023 года в Челнах построят еще одну школу

К 1 августа 2023 года, то есть меньше чем через девять месяцев, в 34-м микрорайоне Набережных Челнах должна появиться еще одна школа. Строительство нового образовательного учреждения на Горсовете Автограда анонсировал мэр Наиль Магдеев.

По словам главы города, уже принято решение о проектирование школы на 1500 мест на Орловском поле. Это образовательное учреждение станет восьмым по счету, построенным за последние годы.

«Так что, Тагир Зайнуллович [Сунгатуллин], быстрее строй мост! — обратился Магдеев к депутату Горсовета и гендиректору ООО «РБР 16», — раскрывай Московский проспект с продолжением. Задачи наши остаются те же самые — пополнять бюджет и активно участвовать во всех федеральных и республиканских программах. По-другому быть не может».

Магдеев также напомнил, что Президентом РТ Рустамом Миннихановым на прошлой неделе было принято принципиальное решение о строительстве городской больницы №5 и о продолжении ремонта инфекционной больницы — дополнительно в этом году выделяются деньги на блок «Г».

«Мы в декабре должны выйти и параллельно вести два блока, Александр Николаевич (Николаев — глава Горздрава — прим. Т-и). И приступить к проектированию в окончательном варианте нового здания 5-й горбольницы. Планов громадье. Работать надо!» — поручил Магдеев.