Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке. Экономическая война, которую развязали Вашингтон и его союзники против России, способствовала переориентации стран МЕРКОСУР на Восток. Такое мнение высказал обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.

«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя, — рассуждает автор статьи. — Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о „демократии“ и „правах человека“ ничего не меняют».

Поэтому, по словам обозревателя, неудивительно, что попытки заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийскому и антикитайскому блоку провалились. Латиноамериканские лидеры изначально придерживались нейтралитета в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки на Россию.

Автор назвал более важным то, что экономические гиганты Бразилия и Аргентина в 2022 году значительно расширили торговые связи с Россией. Следующим шагом на пути к сотрудничеству с ней и КНР для Буэнос-Айреса может стать вступление в БРИКС.

«Это показывает, что Запад теряет влияние», — цитирует обозревателя РИА Новости.

24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Российский Президент Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.