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Экономика 1 мая 2024 15:58

Japan Tobacco остается в России, чтобы инвесторы не потеряли деньги и не подали в суд

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Japan Tobacco — японская компания, производящая сигареты — остается работать в России. Об этом заявил директор «сигаретной» корпорации Масамити Тэрабатакэ. Он также добавил, что фирма ранее скорректировала цепочки поставок, чтобы не нарушать западные санкции, пишет ТАСС.

Спикер уточнил, что, если Japan Tobacco свернет бизнес в РФ, то инвесторы компании рискуют столкнуться с потерями. Есть даже риск того, что акционеры подадут иск в суд на компанию, если та перестанет работать в России, хотя «могла бы продолжать», рассказал директор.

Еще он добавил, что в компании должны быть аккуратными с некоторыми вещами в плане санкций.

«В остальном мы работаем в привычном режиме», — комментирует Тэрабатакэ.

Также спикер не исключил того, что Japan Tobacco может продать российские активы своего бизнеса при «наихудшем сценарии». Однако он надеется, что до такой меры не дойдет при текущим давлении санкций.

#компания #работа #Россия
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