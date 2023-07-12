«Изюминкой» Спасской ярмарки в Елабуге станет рыцарский турнир

В этом году XVI Спасская ярмарка в Елабуге пройдет с 4 по 6 августа. На этот раз гостей мероприятия планируют удивить новинкой – настоящим рыцарским турниром, рассказали на первом расширенном заседании оргкомитета.

По задумке организаторов, трехдневный турнир пройдет на территории стадиона «Молодежный» на Шишкинских прудах. Это будет исторический средневековый бой, с рыцарскими поединками и массовыми сражениями. Мастера клубов исторической реконструкции разместятся слева и справа от ристалища.

Изменится локация палаток мастеров. Они расположатся в самом центре исторического музейного квартала – на площади Ленина, улицах Казанской и Гассара. Ожидается, что участниками мероприятия станут порядка 300 мастеров.

Традиционно в рамках ярмарки состоится Всероссийский фестиваль колокольного звона. Все три дня звонари будут бить в колокола звонницы Спасского собора.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

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В субботу вечером состоится фестиваль «Вдохновение», отборочный тур будет идти в течение дня в парке «Александровский сад». Гостем фестиваля станет певица, композитор, поэт из Москвы Елена Фролова.

Кроме того, как рассказала генеральный директор Елабужского государтсвенного музея-заповедника Гульзада Руденко, еще одним гостем ярмарки вновь станет Фольклорный ансамбль казачьей песни из Ростовской области «Православный Дон». Коллектив уже полюбился многим гостям праздника.