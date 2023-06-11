Изюминкой Сабантуя в Менделеевске стал фестиваль «Платок — символ нации»

На стадионе «Химик» в Менделеевске с размахом отпраздновали Сабантуй. Изюминкой праздника в этом году стал фестиваль «Платок — символ нации». Он собрал творческие коллективы не только из Менделеевского и близлежащих районов Татарстана, но и Мордовии, Чувашии, Удмуртии и Башкортостана. Артисты исполнили песенно-хореографические этнокомпозиции.

«Фестиваль собрал более 350 участников. В рамках городского Сабантуя он проводится впервые. А в сельских поселениях — с прошлого года», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

По словам собеседника агентства, Сабантуй в этом году стал настоящим красочным зрелищем, в котором каждый желающий смог найти для себя занятие по интересам. Программа отличалась разнообразием концертных номеров, конкурсов и состязаний. По традиции в начале праздника молитву прочитал имам-мухтасиб района Ирек Нуриев.

Затем собравшихся поздравили глава района Радмир Беляев и руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от имени Раиса РТ Азат Мубаракшин.

Перед началом торжественной части на территории ипподрома состоялись скачки, где участвовали как лошади местной породы, так и полукровные и чистокровные породы, а также пони и лошади с повозками. Также прошел конкур, на котором был установлен рекорд этого года по прыжкам в высоту через препятствие — 170 см.

Рекорд поставила Кристина на лошади по кличке Алтын. Победителей скачек и конкура поздравил глава района Радмир Беляев, вручив денежные сертификаты.

Далее на стадионе прошел яркий парад сельских поселений. По традиции праздника на майдан пригласили передовиков сельскохозяйственных формирований района, отличившиеся получили свои награды.

За первое место в соревновании за звание «Победитель весеннего сева» памятной лентой, почетной грамотой главы награжден механизатор КФХ Аглиев Рамис Калимуллин. Ему вручили главный приз Сабантуя — барана.

После официальной части гости ознакомились с работой праздничных площадок. Делегация посетила площадку детского Сабантуя, осмотрела каждое национальное подворье.

Татары, кряшены, русские, марийцы и удмурты с песнями и плясками приглашали гостей угоститься национальной кухней, принять участие в различных забавах.

Самое зрелищное мероприятие — национальная борьба корэш — объединила многих на майдане. Титула абсолютного батыра Сабантуя-2023 удостоен Ранис Гилязетдинов из Набережных Челнов.

Кульминацией праздника стало выступление Филюса Кагирова — «золотого соловья» национальной эстрады и первого обладателя республиканской премии им. Шакирова.