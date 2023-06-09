Гости Сабантуя в Буинске узнают легенду о 12 воительницах и увидят концерт Салавата

10 июня на Сабантуе в Буинске выступит народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов, а гости придут в национальных костюмах. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, в этом году праздник плуга решили провести в старинных традициях. Так, для гостей организуют мастер-классы по старинным национальным играм и ремеслам, а также воссоздадут легенду о 12 воительницах, живших на этой земле.

Ожидается, что на площадке празднования организуют подворья народов, представители которых проживают в районе, проведут традиционные татарские игры, среди которых лапта, бура, «пәке уены» и другие. Разъяснять суть и правила будут волонтеры.

«Всех гостей буинского Сабантуя приглашают прийти в национальной одежде. Жители района заранее начали подготовку к празднику и сшили наряды, а также создали украшения с аутентичными элементами», — рассказал глава района Ранис Камартдинов.

Начнется праздничная программа в 13.00, а вечером для жителей и гостей района выступят Фирзар Муртазин, Ринат Рахматуллин, поздравит буинцев и Салават Фатхетдинов. Завершится Сабантуй салютом в 22.00.