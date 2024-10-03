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Изъято 11 тысяч литров нелегального алкоголя: МВД РТ подвело итоги операции «Алкоголь»
В Татарстане сотрудники МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». По данным ведомства, оперативниками из нелегального оборота изъято более 11 тысяч литров фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Так, в одном из подпольных цехов Казани удалось изъять около 2 тысяч литров поддельной спиртосодержащей жидкости. В гараже местного жителя было найдено 1865 литров аналогичной продукции, а также 250 литров в припаркованной машине недалеко от бокса. Всего изъятие составило 2125 литров.
Задержаны двое мужчин, у которых в арендуемом складском помещении в одном из районов города Казани изъято 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.
В Альметьевском районе и Лениногорске были выявлены подобные нарушения, а в Челнах предотвращена поставка контрафактного алкоголя в соседние регионы, изъято более 860 литров продукции.
В результате зарегистрировано 10 преступлений по статьям: «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
Согласно статистике ведомства, с начала 2024 года в Татарстане оперативники изъяли 21,5 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, пресечено три канала поступления нелегального алкоголя из соседних регионов. Выявлено 37 преступлений и 482 административных правонарушения.
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