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Происшествия 27 августа 2026 10:59

«Извинится ли Собчак за ложь?» – Воропаева о новости про ДТП с машиной Слуцкого

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Депутат Мосгордумы, член ЛДПР Мария Воропаева возмутилась тем, как журналистка Ксения Собчак интерпретировала информацию о ДТП с участием автомобиля лидера Либерально-демократической партии Леонида Слуцкого. Соответствующий пост политик опубликовала в МАКС.

«Собчак заявила, что по ее информации автомобиль Леонида Слуцкого сбил девушку-мотоциклистку. А еще, что она скончалась. Интересно, извинится ли Собчак за ложь? Или это выше ее?» – написала Воропаева на своем канале.

Сам же Слуцкий заявил, что за рулем мотоцикла был парень, который влетел в автомобиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. Лидер ЛДПР добавил, что мотоциклисту была оказана необходимая помощь, от госпитализации молодой человек отказался.

#ЛДПР #леонид слуцкий #ксения собчак
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