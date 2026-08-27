«Извинится ли Собчак за ложь?» – Воропаева о новости про ДТП с машиной Слуцкого

Депутат Мосгордумы, член ЛДПР Мария Воропаева возмутилась тем, как журналистка Ксения Собчак интерпретировала информацию о ДТП с участием автомобиля лидера Либерально-демократической партии Леонида Слуцкого. Соответствующий пост политик опубликовала в МАКС.

«Собчак заявила, что по ее информации автомобиль Леонида Слуцкого сбил девушку-мотоциклистку. А еще, что она скончалась. Интересно, извинится ли Собчак за ложь? Или это выше ее?» – написала Воропаева на своем канале.

Сам же Слуцкий заявил, что за рулем мотоцикла был парень, который влетел в автомобиль. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия. Лидер ЛДПР добавил, что мотоциклисту была оказана необходимая помощь, от госпитализации молодой человек отказался.