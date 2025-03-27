«Извини, братец, председателем ты не будешь!»: как прошли выборы главы Союза писателей РТ

Прошло 4 года с тех пор, как Ркаил Зайдулла впервые стал председателем Союза писателей Татарстана. Сегодня заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии Мусы Джалиля и Государственной премии имени Тукая пошел на второй срок. Была ли альтернатива и нужна ли она — в материале «Татар-информа».





В ГРК «Корстон» сегодня собралось две трети всех членов татарстанского Союза писателей — 213 человек из 301

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Необходимый минимум членов Союза прибыл на Курултай

В ГРК «Корстон» сегодня собралось две трети всех членов татарстанского Союза писателей — 213 человек из 301. Таким образом, кворум был обеспечен и вопрос о легитимности выборов не стоял.

В числе почетных гостей «писательского курултая» также были заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. В центре президиума — председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла.

Перед голосованием Зайдуллин отчитался за прошедшие 4 года своего руководства.

Ркаил Зайдулла: «Наиболее тяжкое преступление — не преследование авторов, не предание книг костру, а пренебрежение книгами, их не-чтение» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лишь четверть произведений доходит до публикации

«Наиболее тяжкое преступление — не преследование авторов, не предание книг костру, а пренебрежение книгами, их не-чтение», — начал Зайдулла словами Иосифа Бродского.

Проблему «не-чтения» далее затронул и Марат Ахметов. По его словам, литературные журналы лежат в каждой библиотеке каждой деревни республики, но некоторые из них даже не тронуты.

В тему повышения интереса юных татарстанцев к чтению Зайдуллин даже заявил интересную инициативу: «Может быть, к 140-летию Габдуллы Тукая появится карта Тукая?» Напомним, 140-летие татарского поэта республика будет праздновать в 2026 году.

Председатель также отметил проблемы и русскоязычного крыла. Основной проблемой называют отсутствие господдержки в книгоиздательстве.

«Многие произведения остаются в рукописном варианте. Лишь четверть написанного доходит до публикации, и дело тут отнюдь не в качестве написанного», — считает писатель.

Механизм экспертной оценки произведений для публикации непрозрачен, заключил Зайдуллин.

Перед началом голосования «модератор» съезда – поэт Зиннур Мансуров попросил зал выбрать второго кандидата Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интрига не удалась

Главный вопрос съезда: изберут ли Зайдуллина на второй срок? До некоторых пор вопрос казался риторическим. Согласно уставу организации, выборы должны проходить на альтернативной основе — какое произведение может быть без конфликта?

Перед началом голосования «модератор» съезда – поэт Зиннур Мансуров попросил зал выбрать второго кандидата. Первым назвали имя Хабиба Ибрагимова. Вторым — Рамиса Айметова. Бывший заместитель председателя Союза несколько раз выдвигался на пост непосредственно председателя. В прошлый раз, в 2021 году, он проиграл Зайдуллину почти полсотни голосов: 74 против 122.

Ранее Айметов негативно высказался в социальных сетях о деятельности Зайдуллы на руководящем посту, поэтому почва для хорошей интриги была заложена. Более того, во время голосования за принятие отчета ревизионной комиссии Айметов возмущался: «Как неизбранный председатель ревизионной комиссии может представлять отчет?» В ответ один из членов Союза вышел к трибуне: «Извини, братец, но председателем ты не будешь!»

Когда дело дошло до объявления собственной программы кандидатов, случилось неожиданное — Айметов лично снял свою кандидатуру Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Однако когда дело дошло до объявления собственной программы кандидатов, случилось неожиданное — Айметов лично снял свою кандидатуру. Среди «соперников» действующего председателя остался лишь Ибрагимов: «Я не конкурент Зайдуллину, но если выберете председателем — стану».

«Интрига не удалась!» — вышел из зала гендиректор ТНВ Ильшат Аминов.

«Если бы отказался я, не было бы альтернативы»

«Если бы выборы проходили на демократической основе, я бы самоотвода, может быть, не сделал», — пояснил позднее корреспонденту «Татар-информа» Айметов.

Дело было совсем не в отсутствии программы. По словам Айметова, она осталась та же с прошлого Курултая и во многом она совпадает с программой Зайдуллы.

В такой ситуации, когда итог выборов очевиден, может встать вопрос: почему самоотвода не сделал Ибрагимов?

«Если бы я отказался, не было бы альтернативы — избирательный участок бы не работал», — рассказал «Татар-информу» второй кандидат.

В голосовании мог бы принять участие и Лябиб Лерон, однако в последний момент он отказался. По его словам, такое желание у него было и если бы его избрали, он бы согласился занять должность председателя Союза.

Результаты голосования были известны к двум часам дня. С отрывом более чем в сотню голосов победил Ркаил Зайдулла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Результаты голосования были известны к двум часам дня. С отрывом более чем в сотню голосов победил Ркаил Зайдулла. На следующие 4 года он вновь стал руководителем творческого объединения татарстанских писателей.

Еще один итог Съезда – изменения в уставе объединения, но они оказались больше косметическими. Главное нововведение коснулось кворума. Теперь для принятия решения необязательно присутствие 2/3 членов Союза. Решение будет принято, если «за» наберет 50% + 1 голос.

Небольшие изменения коснулись структур Союза в городах республики (Набережных Челнах, Альметьевске и других), а также звания почетного члена Союза писателей РТ. Оба этих вопроса действующий устав оставлял без внимания.