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Медиаменеджер из Татарстана возглавил блок внешних связей «Первой портовой компании»
Как стало известно «Татар-информу», известный татарстанский медиаменеджер Максим Игнатьев назначен директором по связям и коммуникациям «Первой Портовой Компании» (ППК).
В Татарстане он работал главным редактором городской и районной газеты «Знамя труда» в Альметьевске. А с 2002 по 2006-й год был начальником управления по связям с общественными организациями и сми мэрии Казани, когда градоначальником столицы Татарстана был Камиль Исхаков.
Когда Камиль Исхаков стал полпредом Президента РФ на Дальнем Востоке, Максим Игнатьев возглавил в его аппарате направление по внутренней политике и сми.
Также он работал директором по взаимодействию с государственными органами и региональным программам группы компаний ДЕЛО, занимал руководящие должности в «Национальной транспортной компании» (АО «НТК»), АО «СУЭК», а также на Челябинском трубопрокатном заводе (ОАО «ЧТПЗ»), входящем сейчас в Трубную металлургическую компанию.
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