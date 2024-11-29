Медиаменеджер из Татарстана возглавил блок внешних связей «Первой портовой компании»

Фото предоставлено Максимом Игнатьевым

Как стало известно «Татар-информу», известный татарстанский медиаменеджер Максим Игнатьев назначен директором по связям и коммуникациям «Первой Портовой Компании» (ППК).

В Татарстане он работал главным редактором городской и районной газеты «Знамя труда» в Альметьевске. А с 2002 по 2006-й год был начальником управления по связям с общественными организациями и сми мэрии Казани, когда градоначальником столицы Татарстана был Камиль Исхаков.

Когда Камиль Исхаков стал полпредом Президента РФ на Дальнем Востоке, Максим Игнатьев возглавил в его аппарате направление по внутренней политике и сми.

Также он работал директором по взаимодействию с государственными органами и региональным программам группы компаний ДЕЛО, занимал руководящие должности в «Национальной транспортной компании» (АО «НТК»), АО «СУЭК», а также на Челябинском трубопрокатном заводе (ОАО «ЧТПЗ»), входящем сейчас в Трубную металлургическую компанию.