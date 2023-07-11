Известный в Казани педиатр назвал главные смертельные угрозы для детей летом

Фото: Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Главными смертельными угрозами для детей летом являются открытые окна, купание без присмотра взрослых и нахождение в жару в закрытой машине. Об этом в интервью изданию «Казанские ведомости» рассказал известный в Казани педиатр Ильдус Лутфуллин.

Также врач рассказал о «летних» инфекциях – кишечных расстройствах, энтеровирусах и других подобных заболеваниях, подъем которых наблюдается летом.

Кроме того, по словам Лутфуллина, среди детей растет количество травм, которые они получают на улице, катаясь на велосипедах и самокатах или просто играя со сверстниками во дворе. Также в категорию опасностей для детей летом врач включил клещей и других насекомых, а также опасные растения, такие как борщевик.