Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Известный в Казани педиатр назвал главные смертельные угрозы для детей летом
Главными смертельными угрозами для детей летом являются открытые окна, купание без присмотра взрослых и нахождение в жару в закрытой машине. Об этом в интервью изданию «Казанские ведомости» рассказал известный в Казани педиатр Ильдус Лутфуллин.
Также врач рассказал о «летних» инфекциях – кишечных расстройствах, энтеровирусах и других подобных заболеваниях, подъем которых наблюдается летом.
Кроме того, по словам Лутфуллина, среди детей растет количество травм, которые они получают на улице, катаясь на велосипедах и самокатах или просто играя со сверстниками во дворе. Также в категорию опасностей для детей летом врач включил клещей и других насекомых, а также опасные растения, такие как борщевик.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»