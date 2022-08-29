Известный стрит-художник Bozik нарисовал в Казани 110-метровое граффити

В Казани появилось новое граффити на строительном заборе по ул.Шаляпина. Известный граффитист Bozik и 35 уличных художников нарисовали его на фестивале COMBOnation.

На создание граффити у стрит-художников ушло 170 баллонов краски, они потратили шесть часов работы. Длина рисунков – 110 м, сообщается в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Под псевдонимом Bozik творит художник по имени Дамир. Его работы можно встретить по всей России. В Казани рисунки художника украшают, в частности, опоры моста Миллениум, также его рукой написал граффити-портрет Габдуллы Тукая по ул.Татарстан, 64 и многие работы.