news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
29 августа 2022  09:54

Известный стрит-художник Bozik нарисовал в Казани 110-метровое граффити

news_top_970_100

В Казани появилось новое граффити на строительном заборе по ул.Шаляпина. Известный граффитист Bozik и 35 уличных художников нарисовали его на фестивале COMBOnation.

На создание граффити у стрит-художников ушло 170 баллонов краски, они потратили шесть часов работы.  Длина рисунков – 110 м, сообщается в телеграм-канале администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Под псевдонимом Bozik творит художник по имени Дамир. Его работы можно встретить по всей России. В Казани рисунки художника украшают, в частности, опоры моста Миллениум, также его рукой написал граффити-портрет Габдуллы Тукая по ул.Татарстан, 64 и многие работы.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100