Известный шотландский художник Джек Веттриано умер в возрасте 73 лет

Шотландский художник Джек Веттриано умер в возрасте 73 лет в своей квартире в Ницце на юге Франции, пишет газета The Guardian.

Работы этого художника получили международное признание и были представлены на выставках в Эдинбурге, Лондоне, Гонконге, Йоханнесбурге и Нью-Йорке.

При этом многие критики, по данным издания, называли произведения Веттриано производными, «эмоционально банальным и технически скучным».

В 1992 году Веттриано написал одну из своих самых известных работ - «Поющий дворецкий». На картине изображена элегантная пара, танцующая на штормовом пляже в сопровождении дворецкого и служанки. Это изображение стало бестселлером в Британии. Репродукции картины продавались тысячами, но критики не были покорены. Однако у любителей творчества художника это «творение» имело успех: в 2004-м картину «Поющий дворецкий» продали на аукционе за 744,5 тыс. фунтов стерлингов.

«Смерть Джека Веттриано знаменует конец эпохи современного шотландского искусства. Его вызывающие воспоминания и неподвластные времени работы продолжат пленять и вдохновлять будущие поколения», - поделился с журналистом газеты The Guardian публицист художника.

Работы и фото самого художника можно посмотреть в материале The Guardian.