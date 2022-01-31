Известный певец Ильгиз Шайхразиев исполнил песню вместе с «СалаваТік»ами

На Youtube-канале вышел новый клип «СалаваТік»ов на песню «Әссәламәгаләйкүм», которую они исполнили с известным певцом Ильгизом Шайхразиевым. Автор слов — поэт Гусман Сада, музыку сочинил известный композитор, заслуженный деятель искусств РТ и РФ Резеда Ахиярова.

Песню «Әссәламәгаләйкүм» многие наверняка помнят в исполнении народного артиста Татарстана Асафа Валеева. А в 1990-е годы эту песню пел тогда еще совсем маленький Муса Маликов. Песня стала популярной среди школьников: многие на уроках музыки учили слова, пели во время торжеств.

«Представляя "СалаваТік"ам новые песни, мы всегда советуемся с ними. Ведь если они исполнят песню не с желанием, то тогда она и не дойдет до сердец наших маленьких зрителей. "СалаваТіk"и тепло приняли новую песню. И слова быстро подхватили. А смысл слов очень глубокий. В детстве мы слушали и пели эту песню. Хотелось вдохнуть ей новую жизнь, популяризировать ее и среди современных детей. "СалаваТік"и изъявили желание исполнить песню с известным певцом Ильгизом Шайхразиевым», — говорит главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«Я с удовольствием согласился на предложение сняться в клипе с "СалаваТік«ами. Такие веселые мероприятия, проекты мне очень нравятся, поэтому меня легко уговорить. Во-вторых, у меня самого подрастают два сына. «СалаваТік» — отличный проект, понятный детям, на их языке», — говорит Ильгиз Шайхразиев.

Во время записи и съемок песни Ильгиз также вспоминал свое детство, как с отцом любил петь частушки на баяне. Певец пожелал «СалаваTik»ам успехов во всех начинаниях, новых хитов, и выразил надежду, что встретится с ребятами на больших сценах.